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Ракурс
Крымскому судье-предателю заочно дали 12 лет тюрьмы, фото — ТСН

Крымскому судье-предателю заочно дали 12 лет тюрьмы

22 янв 2020, 10:59
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Крымский судья получил приговор суда за государственную измену. Офис генерального прокурора сообщил о специальном досудебном расследовании, приговор был вынесен заочно.

Святошинский райсуд Киева приговорил к 12 годам судью Красногвардейского районного суда АР Крым за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В ходе досудебного расследования удалось выяснить, что судья в марте — ноябре 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти России. Он быстро «переобулся» и стал судьей в российских оккупационных органах судебной власти.

В приговоре говорится и о том, что гражданин в так называемом Красногвардейском районном суде Республики Крым Российской Федерации выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в судах сейчас находится более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей на оккупированном полуострове. В прошлом году «Ракурс» сообщал, что аналогичный срок заключения заочно получил другой судья из Крыма. Он был назначен на должность судьи Верховного суда Республики Крым лично Путиным в декабре 2014 года.

Источник: Ракурс


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