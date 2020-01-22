Twitter и WhatsApp пожаловались на сбои по всему миру, фото — "112 Украина"

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Ракурс

Пользователи Twitter и WhatsApp 21−22 января жалуются на сбои в работе этих приложений.

Сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, отметил, что большинство пользователей имеют проблемы с работой Android-программы (76%). О сбоях в веб-версии Twitter рассказали 20%, еще 8% жалуются на работу приложений на iPhone и iPad. Также проблемы возникают с заходом на сайт (15%) и авторизацией (7%).

Больше всего жалоб на сбои в Twitter поступает из Японии, Великобритании, Франции и США. В Украине жалобы поступали преимущественно из городов-миллионников.

На сайте сервиса также указано, что сбои в работе Twitter с начала этого месяца происходили уже трижды: 9, 10 и 17 января.

Кроме того, пользователи имеют нарекания и на работу WhatsApp. Сбои в этом мессенджере наблюдаются еще со вчерашнего дня. Пользователи испытывают трудности с подключением к серверу (92%), доступом к сайту (3%) и авторизацией (3%).

Есть жалобы и на некорректную работу мессенджера. В WhatApp перестали загружаться фото и видео, а также возникли проблемы с отправкой и получением голосовых сообщений.

О проблемах с работой WhatsApp рассказали пользователи из европейских стран. Здесь произошел самый масштабный сбой. Жалобы также фиксируются в ОАЭ, Малайзии и Сингапуре. Последний раз значительный сбой в этом мессенджере фиксировали в начале 2020 года.

«Ракурс» сообщал, что в конце 2019 года Twitter занялся удалением аккаунтов пользователей, которые более полугода не проявляли активности в соцсети. Таким пользователям были направлены электронные письма с предупреждением.