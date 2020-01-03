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Ракурс
WhatsApp не работает на миллионах смартфонов. Фото: flickr.com

Мессенджер WhatsApp уже не работает на миллионах смартфонов

3 янв 2020, 10:21
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Мессенджер WhatsApp с 31 декабря 2019 года перестал работать на миллионах смартфонов по всему миру.

Приложение не поддерживается на устройствах с операционной системой Windows Phone. А с февраля 2020 года мессенджер не будет работать на смарфтонах или планшетах, на которых установлены версии Android 2.3.7 и iOS или еще старые версии. Об этом сообщили в службе технической поддержки WhatsApp.

Отмечается, что будут поддерживать работу мессенджера в дальнейшем только на устройствах с версией Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также iOS 9 и на более новых версиях.

Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут стать недоступными в любой момент, — сообщила администрация WhatsApp.

Напомним, в декабре Instagram ввел новые правила регистрации юзеров. Теперь социальная сеть будет спрашивать год рождения и блокировать тех, кому не исполнилось 13 лет.

Источник: Ракурс


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