WhatsApp не работает на миллионах смартфонов. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n131580-messendjer-whatsapp-uje-ne-rabotaet-na-millionah-smartfonov.html

Ракурс

Мессенджер WhatsApp с 31 декабря 2019 года перестал работать на миллионах смартфонов по всему миру.

Приложение не поддерживается на устройствах с операционной системой Windows Phone. А с февраля 2020 года мессенджер не будет работать на смарфтонах или планшетах, на которых установлены версии Android 2.3.7 и iOS или еще старые версии. Об этом сообщили в службе технической поддержки WhatsApp.

Отмечается, что будут поддерживать работу мессенджера в дальнейшем только на устройствах с версией Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также iOS 9 и на более новых версиях.

Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут стать недоступными в любой момент, — сообщила администрация WhatsApp.

Напомним, в декабре Instagram ввел новые правила регистрации юзеров. Теперь социальная сеть будет спрашивать год рождения и блокировать тех, кому не исполнилось 13 лет.