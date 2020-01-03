WhatsApp вже не працює на мільйонах смартфонів. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n131580-mesendjer-whatsapp-vje-ne-pracuie-na-milyonah-smartfoniv.html

Ракурс

Месенджер WhatsApp з 31 грудня 2019 року перестав працювати на мільйонах смартфонів по всьому світу.

Додаток не підтримується на пристроях з операційною системою Windows Phone. А з лютого 2020 року месенджер не працюватиме на смарфтонах чи планшетах, на яких встановлені версії Android 2.3.7 та iOS або ще старіші версії. Про це повідомили в службі технічної підтримки WhatsApp.

Зазначається, що підтримуватимуть роботу месенджера надалі лише на пристроях з версією Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 та на новіших версіях.

Оскільки ми більше не займаємося активною розробкою цих операційних систем, деякі функції можуть стати недоступними у будь-який момент, — повідомила адміністрація WhatsApp.

Нагадаємо, у грудні Instagram запровадив нові правила реєстрації юзерів. Теперь соціальна мережа запитуватиме рік народження і блокувати тих, кому не виповнилося 13 років.