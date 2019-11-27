Twitter удаляет аккаунты неактивных пользователей

Twitter. Фото: geek.com

https://racurs.ua/n130010-twitter-udalyaet-akkaunty-neaktivnyh-polzovateley.html

Ракурс

Twitter занялся чисткой аккаунтов пользователей, которые более полугода не проявляли активности в соцсети. Таким пользователям были разосланы электронные письма с предупреждением.

Twitter рекомендует неактивным пользователям посетить свои аккаунты до 11 декабря 2019 года, если они заинтересованы в их сохранении. В противном случае аккаунты будут удалены, сообщает The Verge.

Представитель Twitter заявил, что аккаунты всех неактивных пользователей не будут удалены одновременно, а данный процесс будет происходить на протяжении нескольких месяцев.

В Twitter считают, что чистка неактивных аккаунтов необходима для того, чтобы другие пользователи соцсети получали максимально точную и достоверную информацию.

Как ранее писал «Ракурс», Twitter удалил 2 тыс. акаунтов пользователей, которые распространяли фейковые новости и сеяли раздор между гражданами Гонконга, Катара и Йемена.