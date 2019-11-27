Twitter удаляет аккаунты неактивных пользователей

Twitter удаляет аккаунты неактивных пользователейhttps://racurs.ua/n130010-twitter-udalyaet-akkaunty-neaktivnyh-polzovateley.htmlРакурс
Twitter занялся чисткой аккаунтов пользователей, которые более полугода не проявляли активности в соцсети. Таким пользователям были разосланы электронные письма с предупреждением.
Twitter рекомендует неактивным пользователям посетить свои аккаунты до 11 декабря 2019 года, если они заинтересованы в их сохранении. В противном случае аккаунты будут удалены, сообщает The Verge.
Представитель Twitter заявил, что аккаунты всех неактивных пользователей не будут удалены одновременно, а данный процесс будет происходить на протяжении нескольких месяцев.
В Twitter считают, что чистка неактивных аккаунтов необходима для того, чтобы другие пользователи соцсети получали максимально точную и достоверную информацию.
Как ранее писал «Ракурс», Twitter удалил 2 тыс. акаунтов пользователей, которые распространяли фейковые новости и сеяли раздор между гражданами Гонконга, Катара и Йемена.