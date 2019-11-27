Twitter видаляє акаунти неактивних користувачів

Twitter. Фото: geek.com

https://racurs.ua/ua/n130010-twitter-vydalyaie-akaunty-neaktyvnyh-korystuvachiv.html

Ракурс

Twitter зайнявся видаленням акаунтів користувачів, які понад півроку не проявляли активності у соцмережі. Таким користувачам були надіслані електронні листи з попередженням.

Twitter рекомендує неактивним користувачам відвідати свої акаунти до 11 грудня 2019 року, якщо вони зацікавлені в їх збереженні. Інакше акаунти будуть видалені, повідомляє The Verge.

Представник Twitter заявив, що акаунти всіх неактивних користувачів не будуть видалені одночасно, цей процес триватиме впродовж декількох місяців.

У Twitter вважають, що чистка неактивних аккаунтів необхідна для того, щоб інші користувачі соцмережі отримували максимально точну і достовірну інформацію.

Як раніше писав «Ракурс», Twitter видалив 2 тис. акаунтів користувачів, які поширювали фейкові новини і сіяли розбрат між громадянами Гонконгу, Катару та Ємену.