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Ракурс
Twitter. Фото: geek.com

Twitter видаляє акаунти неактивних користувачів

27 лис 2019, 11:22
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Twitter зайнявся видаленням акаунтів користувачів, які понад півроку не проявляли активності у соцмережі. Таким користувачам були надіслані електронні листи з попередженням.

Twitter рекомендує неактивним користувачам відвідати свої акаунти до 11 грудня 2019 року, якщо вони зацікавлені в їх збереженні. Інакше акаунти будуть видалені, повідомляє The Verge.

Представник Twitter заявив, що акаунти всіх неактивних користувачів не будуть видалені одночасно, цей процес триватиме впродовж декількох місяців.

У Twitter вважають, що чистка неактивних аккаунтів необхідна для того, щоб інші користувачі соцмережі отримували максимально точну і достовірну інформацію.

Як раніше писав «Ракурс», Twitter видалив 2 тис. акаунтів користувачів, які поширювали фейкові новини і сіяли розбрат між громадянами Гонконгу, Катару та Ємену.


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