Twitter і WhatsApp поскаржилися на збої по всьому світу, фото — "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n132452-twitter-i-whatsapp-poskarjylysya-na-zboyi-u-vsomu-sviti-infografika.html

Ракурс

Користувачі Twitter і WhatsApp 21−22 січня скаржаться на збої у роботі цих додатків.

Сервіс Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, відзначив, що більшість користувачів мають проблеми з роботою Android-програми (76%). Про збої у веб-версії Twitter розповіли 20%, ще 8% скаржаться на роботу додатків на iPhone і iPad. Також проблеми виникають із заходом на сайт (15%) і авторизацією (7%).

Найбільше скарг на збої у Twitter надходить з Японії, Великої Британії, Франції і США. В Україні скарги надходили переважно із міст-мільйонників.

На сайті сервісу також зазначено, що збої в роботі Twitter з початку цього місяця відбувалися вже тричі: 9, 10 і 17 січня.

Крім того, користувачі мають нарікання і на роботу WhatsApp. Збої в цьому месенджері спостерігаються ще відучора. Користувачі відчувають труднощі з підключенням до сервера (92%), доступом до веб-сайту (3%) і авторизацією (3%).

Є скарги і на некоректну роботу месенджера. У WhatApp перестали завантажуватися фото і відео, а також виникли проблеми з відправкою і одержанням голосових повідомлень.

Про проблеми з роботою WhatsApp розповіли користувачі з європейських країн. Тут стався найбільш масштабний збій. Скарги також фіксуються з ОАЕ, Малайзії та Сінгапуру. Востаннє значний збій у цьому месенджері фіксували на початку 2020 року.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці 2019 року Twitter зайнявся видаленням акаунтів користувачів, які понад півроку не проявляли активності у соцмережі. Таким користувачам були надіслані електронні листи з попередженням.