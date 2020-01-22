Кримському судді-зраднику заочно дали 12 років тюрми, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n132453-krymskomu-suddi-zradnyku-zaochno-daly-12-rokiv-turmy.html

Ракурс

Кримський суддя отримав вирок суду за державну зраду. Офіс генерального прокурора повідомив про спеціальне досудове розслідування, вирок було винесено заочно.

Святошинський райсуд Києва присудив 12 років судді Красногвардійського районного суду АР Крим за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

У перебігу досудового розслідування вдалося з’ясувати, що суддя у березні — листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади Росії. Він швидко «перевзувся» і став суддею у російських окупаційних органах судової влади. У вироку йдеться і про те, що громадянин у так званому Красногвардійському районному суді Республіки Крим Російської Федерації виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території Криму.

В Офісі генпрокурора повідомили, що в судах наразі перебуває понад 100 кримінальних проваджень за фактами державної зради суддів на окупованому півострові. Торік «Ракурс» повідомляв, що аналогічний термін ув’язнення заочно отримав інший суддя з Криму. Він був призначений на посаду судді Верховного суду Республіки Крим особисто Путіним у грудні 2014 року.