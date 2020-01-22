Трамп хоче обмежити в'їзд до США громадянам семи країн. Фото: Аljazeera

https://racurs.ua/ua/n132454-tramp-maie-namir-obmejyty-v-yizd-bilorusam-ta-gromadyanam-sche-shesty-krayin.html

Ракурс

В’їзд до США можуть обмежити для громадян семи країн: Білорусі, Киргизії, Еритреї, М’янми, Нігерії, Судану і Танзанії. Таке рішення прийняв президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Раніше такі ж обмеження вводились щодо громадян Лівії, Сирії, Сомалі, Ємену, КНДР, Венесуели та Ірану.

Список країн, щодо яких вводяться імміграційні обмеження, не остаточний і може доповнюватися. Водночас заборонити в’їзд до США можуть не всім громадянам зазначених країн, а окремим категоріям, наприклад, чиновникам або власника певних категорій віз, пише Politico з посиланням на власні джерела.

Також громадянам країн з цього списку можуть заборонити брати участь в лотереї грін-карт, яка дозволяє переїхати до США та отримати посвідку на проживання в країні.

Нові обмеження Сполучені Штати Америки можуть ввести вже 27 січня. У цей день три роки тому, в 2017-у, Америка ввела перші обмеження на в’їзд для громадян з інших країн.

Зазначимо, з 2017 року до США заборонено в’їжджати вихідцям з Лівії, Сирії, Сомалі, Ємену, КНДР, Венесуели і Ірану, у яких немає віз або посвідки на проживання. Раніше зі списку прибрали Ірак, Судан і Чад.

Як писав «Ракурс», президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Америка зараз переживає справжній економічний бум, якого світ ніколи не бачив.