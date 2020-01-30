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Ракурс
Китайские медики назвали сроки разработки вакцины против коронавируса, фото: pixabay

Китайские медики назвали сроки разработки вакцины против коронавируса

30 янв 2020, 18:05
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Заражение коронавирусом можно вылечить.

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань рассказал, что специалистам понадобится минимум три месяца для разработки вакцины. Об этом сообщает агентство Xinhua.

В КНР ученые уже работают над созданием эффективного средства, которое поможет в борьбе с недугом. Во время исследований удалось провели необходимые анализы. Эксперты выяснили, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.

Мы выделили пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины, — отметил Ли Ланцзюань.

По мнению специалиста, современная медицина способна преодолеть этот вызов. Власти КНР предоставляют ученым все необходимое для проведения успешного тестирования.

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 170 человек. В мире зафиксировано 1 тыс. 737 новых подтвержденных случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Германии из-за коронавируса в карантин поместили почти 100 человек. Они контактировали с китаянкой, которая заразилась.

Источник: Ракурс


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