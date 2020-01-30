Китайські медики назвали терміни розробки вакцини проти коронавірусу, фото: pixabay

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Ракурс

Зараження коронавірусом можна вилікувати.

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань розповів, що фахівцям знадобиться щонайменше три місяці для розробки вакцини. Про це повідомляє агентство Xinhua.

У КНР науковці вже працюють над створенням ефективного засобу, який допоможе в боротьбі з недугом. Під час досліджень вдалося провели необхідні аналізи. Експерти з’ясували, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину.

Ми виділили п’ять штамів вірусу, два з них підходять для створення вакцини, — зазначив Лі Ланцзюань.

На думку фахівця, сучасна медицина здатна здолати цей виклик. Влада КНР надає вченим усе необхідне для проведення успішного тестування.

Кількість жертв нового коронавірусу 2019-nCoV досягла 170 осіб. У світі зафіксовано 1 тис. 737 нових підтверджених випадків захворювання.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині через коронавірус в карантин помістили майже 100 осіб. Вони контактували з китаянкою, яка заразилась.