Китайські медики назвали терміни розробки вакцини проти коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n132930-kytayski-medyky-nazvaly-terminy-rozrobky-vakcyny-proty-koronavirusu.htmlРакурс
Зараження коронавірусом можна вилікувати.
Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань розповів, що фахівцям знадобиться щонайменше три місяці для розробки вакцини. Про це повідомляє агентство Xinhua.
У КНР науковці вже працюють над створенням ефективного засобу, який допоможе в боротьбі з недугом. Під час досліджень вдалося провели необхідні аналізи. Експерти з’ясували, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину.
Ми виділили п’ять штамів вірусу, два з них підходять для створення вакцини, — зазначив Лі Ланцзюань.
На думку фахівця, сучасна медицина здатна здолати цей виклик. Влада КНР надає вченим усе необхідне для проведення успішного тестування.
Кількість жертв нового коронавірусу 2019-nCoV досягла 170 осіб. У світі зафіксовано 1 тис. 737 нових підтверджених випадків захворювання.
Раніше повідомлялось, що у Німеччині через коронавірус в карантин помістили майже 100 осіб. Вони контактували з китаянкою, яка заразилась.