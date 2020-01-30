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Brexit: європарламентарі щемно попрощалися з британськими колегами, фото — GlobalLookPress

Сльози, обійми, пісні і шампанське: європарламентарі щемно попрощалися з британськими колегами (ФОТО, ВІДЕО)

30 січ 2020, 17:43
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Члени Європейського парламенту після голосування, яким ратифікували угоду про вихід Великої Британії з ЄС, заспівали традиційну шотландську пісню про старих друзів.

В кінці сесії члени парламенту встали зі своїх місць і взялися за руки, а потім заспівали пісню Auld Lang Syne на вірші шотландського поета Роберта Бернса. В англомовних країнах її традиційно співають, коли прощаються зі старим роком. Також іноді її співають на випускних та інших заходах, пов’язаних з прощанням.

У перекладі пісня називається «Стара дружба». У ній є такі слова: «За дружбу стару — до дна! За щастя колишніх днів! З тобою ми вип'ємо за щастя колишніх днів».

Деякі члени парламенту наділи на сесію шарфи з написом «Завжди єдині» і прийшли із британським та європейським прапорами.

Brexit: європарламентарі щемно попрощалися з британськими колегами, фото — GlobalLookPress

Це засідання стало прощальним для 72 британських депутатів, що входили до складу Європарламенту. Британські депутати у п’ятницю, 31 січня, залишать посади. Представники ЄС на різних рівнях неодноразово висловлювали жаль у зв’язку з рішенням Лондона покинути ЄС.

Велика Британія залишить ЄС в ніч з 31 січня на 1 лютого. Рада Європейського союзу сьогодні затвердила в письмовій формі угоду. Після багатьох місяців зволікань і суперечок в «розлученні» нарешті поставили крапку.

Brexit: європарламентарі щемно попрощалися з британськими колегами, фото — GlobalLookPress

Джерело: Ракурс


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