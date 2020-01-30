Brexit: в Европарламенте тепло попрощались с британскими коллегами, фото — GlobalLookPress

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Члены Европейского парламента после голосования, на котором ратифицировали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, спели традиционную шотландскую песню о старых друзьях.

В конце сессии члены парламента встали со своих мест и взялись за руки, а потом спели песню Auld Lang Syne на стихи шотландского поэта Роберта Бернса. В англоязычных странах ее традиционно поют, когда прощаются со старым годом. Также иногда ее поют на выпускных и других мероприятиях, связанных с прощанием.

В переводе песня называется «Старая дружба». В ней есть такие слова: «За дружбу старую — до дна! За счастье прежних дней! С тобой мы выпьем за счастье прежних дней».

Некоторые члены парламента надели на сессию шарфы с надписью «Всегда едины» и пришли с британским и европейским флагами.

Это заседание стало прощальным для 72 британских депутатов, входивших в состав Европарламента. Британские депутаты в пятницу, 31 января, оставят должности. Представители ЕС на разных уровнях неоднократно выражали сожаление в связи с решением Лондона покинуть ЕС.

Великобритания війдет из ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля. Совет Европейского союза сегодня утвердил в письменной форме соглашение. После многих месяцев проволочек и споров в «разводе» наконец поставили точку.