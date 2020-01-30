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Алексей Гончарук. Фото: УНН

Кабмин озвучил стоимость поездки Гончарука в Давос (ДОКУМЕНТ)

30 янв 2020, 17:42
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Кабмин озвучил сумму затрат, которые понес государственный бюджет на обеспечение рабочего визита премьер-министра Украины Алексея Гончарука на всемирный экономический форум в Давос. Как оказалось, поездка Гончарука в Швейцарию обошлась всего в 17,9 тыс. грн, что по текущему курсу составляет 654 евро.

Информацию о стоимости заграничной поездки Гончарука сообщили «Українські новини», сославшись на официальный ответ Кабмина.

Скриншот ответа Кабмина. Фото: Українські новини

В ответе не уточняется, летал Гончарук в Давос самостоятельно, или же был включен в состав украинской делегации.

Кабмин явно не договаривает, ведь указанной в ответе суммы 17 912,13 грн явно не хватит на оплату авиаперелета Киев — Цюрих — Киев, а также недостаточно на транспортные расходы в Швейцарии. Данной суммы едва хватит на проживание в течение двух суток в стандартном гостиничном номере не самого дорогого отеля, да и то не в Давосе, а в каком-то из его пригородов.

Судя из изложенного, Гончарук должен был прилететь в Давос вместе в украинской делегацией и бесплатно пользоваться транспортом посольства Украины в Швейцарии.

Кроме того, Гончарука в Давосе должны были сопровождать сотрудники государственной охраны, но в ответе Кабмина почему-то нет данной информации.


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