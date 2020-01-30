Олексій Гончарук. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n132928-kabmin-ozvuchyv-vartist-poyizdky-goncharuka-v-davos-dokument.html

Ракурс

Кабмін озвучив суму витрат, які поніс державний бюджет на забезпечення робочого візиту прем'єр-міністра України Олексія Гончарука на всесвітній економічний форум в Давос. Як виявилося, поїздка Гончарука до Швейцарії обійшлася всього в 17,9 тис. грн, що за поточним курсом становить 654 євро.

Інформацією про вартість закордонної поїздки Гончарука поділилися «Українські новини», пославшись на офіційну відповідь Кабміну.

У відповіді не уточнюється, літав Гончарук в Давос самостійно, або ж був включений до складу української делегації.

Кабмін явно не договорює, адже зазначеної у відповіді суми 17 912,13 грн не вистачить на оплату авіаперельоту Київ — Цюріх — Київ, а також недостатньо на транспортні витрати в Швейцарії. Даної суми ледь вистачить на проживання протягом двох діб у стандартному готельному номері не найдорожчого готелю, та й то не в Давосі, а в якомусь із його передмість.

Судячи з викладеного, Гончарук мав прилетіти в Давос разом з українською делегацією і безкоштовно користуватися транспортом посольства України в Швейцарії.

Крім того, Гончарука в Давосі повинні були супроводжувати співробітники державної охорони, але у відповіді Кабміну чомусь немає даної інформації.