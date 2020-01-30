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Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждения природы в Украине, фото — "Думская"

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждению природы в Украине (ФОТО)

30 янв 2020, 22:16
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Теплая погода стала причиной того, что во многих регионах Украины преждевременно проснулась природа. Облегченный вариант зимы наблюдается во всех областях и украинцы в конце января начали замечать аномально раннее цветение не только первоцветов, но и роз.

В Одессе на клумбах цветут ноготки, а под балконами многоэтажных домов распускаются подснежники. Такая же ситуация наблюдается в Сумах. На клематисах появляются почки, в садах видны ростки крокусов и тюльпанов, сообщает pogodnik.com. Местные жители опасаются, что из-за такой погоды они могут расцвести и замерзнуть при первом же морозе.

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждения природы в Украине, фото — "Думская"

Высокая, как для января, температура воздуха негативно повлияла на сибирские растения, которые растут в столичном ботаническом саду имени Гришко. В частности, от резких перепадов температур пересыхает гималайская сосна.

В том, что к концу января в оранжерее сада начали цвести кусты азалий и камелий аномалии нет, — сейчас самое время цветения этих растений. Более массовое цветение ожидается в начале февраля. Оранжерея сада им. Гришко насчитывает 30 сортов азалии и 15 сортов камелии.

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждению природы в Украине, фото — ботсад им. Гришко

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждению природы в Украине, фото — ботсад им. Гришко

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждению природы в Украине, фото — ботсад им. Гришко

В Днепровском ботаническом саду природа начала удивлять местных ученых еще в декабре, когда выпустила почки калина. Еще несколько недель такой погоды, и она зацветет. Здесь почти проснулась японская айва и кизил, начинает распускаться древовидный пион. Конечно же, это негативно отразиться на дальнейшем развитии растений. Они будут цвести, но не так массово, как это происходит при нормальных условиях.

Теплый январь в одесском Ботаническом саду — это цветущие розы и появление подснежников и крокусов. Если подснежники в январе для Одессы не новость, то крокусы появились на две-три недели раньше срока.

А вот розы вообще не «ушли в спячку» и цвели все декабря и января. Они не сбросили листья и цветы, вегетация идет полным ходом, сообщает «Думская».

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждения природы в Украине, фото — "Думская"

Специалисты Одесса ботсада уверяют, что погодные аномалии не лучшим образом скажутся на растениях. Розы, например, будут плохо цвести в следующем году, поскольку потратят много сил в этом. Тепло не приведет к гибели вредителей и возбудителей инфекционных заболеваний. Если же впоследствии быстро наступят сильные морозы, это может убить растение, так не вступившее в зимнее состояние покоя.

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждения природы в Украине, фото — "Думская"

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждения природы в Украине, фото — "Думская"

Розы, подснежники и крокусы: аномальная зима привела к преждевременному пробуждения природы в Украине, фото — "Думская"


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