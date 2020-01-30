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В лондонскую галерею ищут кофейного куратора. Фото: Pexels

Зарплата — 1 млн грн в год: в лондонскую галерею ищут кофейного куратора

30 янв 2020, 22:35
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Работу мечты могут найти кофеманы в Лондоне. Там в галерею Tate Britain ищут кофейного куратора. Этот человек должен будет подбирать кофе, обжаривать его, а также создавать смеси для приготовления эспрессо. Все это будут готовить в кафе галереи.

При этом кофейный куратор будет неплохо получать. Зарплата — 39,5 тыс. фунтов в год до вычета налогов. Это примерно 975 тыс. грн по нынешнему курсу. Для сравнения, музейные кураторы в Лондоне получают около 37,3 тыс. фунтов, пишет «Русская служба ВВС».

Такую вакансию в галерее открыли неспроста. В Tate Britain есть собственный обжарочный цех, который галерея описывает как «инновационное пространство для кофейных напитков».

От кандидата требуется, чтобы у него был опыт приготовления кофе и оценки качества эспрессо, а также опыт разработки смесей эспрессо и фильтра. Помимо этого кандидат будет руководить командой, которые готовят кофе и чай в четырех кафе галереи.

Высокую зарплату кофейного куратора объясняют тем, что это менеджерская позиция, поэтому помимо знания своего дело, ему также нужно будет руководить большим коллективом и обучать его тонкостям приготовления кофе. Для сравнения, зарплаты самых младших сотрудников сети галерей стартуют от 17,5 тыс. фунтов в год. Столько денег получают ассистенты.

Напомним, ранее Букингемский дворец обратился на рынок труда, чтобы найти человека, который сможет остановить тех, кто разжигает ненависть к Меган Маркл и Кейт Миддлтон в Твиттере.


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