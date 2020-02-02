ЄС ввів нові правила отримання віз. Фото: Мediafax

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Візи для поїздки в Європейський союз тепер потрібно буде отримувати за новими правилами, які набули чинності 2 лютого. Нововведення стосуються 105 країн, громадянам яких потрібні візи для короткострокових поїздок до країн Євросоюзу.

Тепер громадяни іноземних держав зможуть подати заявки на отримання віз для поїздок до країн ЄС, а також в Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію набагато раніше. Якщо раніше подача заявки була можлива тільки за три місяці до поїздки, то тепер цей термін збільшився вдвічі — до півроку. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Водночас крайній термін подачі заявки для отримання візи — за 15 днів до поїздки.

Також збільшується вартість консульського збору — з 60 до 80 євро. Якщо візу будуть отримувати громадяни країн, у яких є договір з Європейським союзом про спрощену видачу віз, то вартість консульського збору становитиме 35 євро.

Нові правила введені для спрощення процедури отримання віз і розвитку туризму, спорту та бізнесу. Водночас в Європейському союзі вважають, що нововведення дозволять ефективніше протидіяти незаконній міграції та загрозам для внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на рік ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Великої Британії, який діятиме з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року.