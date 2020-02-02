ЕС ввел новые правила получения виз. Фото: Мediafax

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Визы для поездки в Европейский союз теперь нужно будет получать по новым правилам, которые вступили в силу 2 февраля. Нововведения касаются 105 стран, гражданам которых нужны визы для краткосрочных поездок в страны Евросоюза.

Теперь граждане иностранных государств смогут подать заявки на получение виз для поездок в страны ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию намного раньше. Если ранее подача заявки была возможна только за три месяца до поездки, то теперь этот срок увеличился вдвое — до полугода. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

При этом крайний срок подачи заявки для получения визы — за 15 дней до поездки.

Также увеличивается стоимость консульского сбора — с 60 до 80 евро. Если визу будут получать граждане стран, у которых есть договор с Евросоюзом об упрощенной выдаче виз, то стоимость консульского сбора составит 35 евро.

Новые правила введены для упрощения процедуры получения виз и развития туризма, спорта и бизнеса. В то же время в Европейском союзе считают, что нововведения позволят эффективнее противодействовать незаконной миграции и угрозам для внутренней безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на год ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании, который будет действовать с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.