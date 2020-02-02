02.02.2020: что означает зеркальная дата. Фото: vsim.ua

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Ракурс

02.02.2020 года — уникальный день. Такие даты называют зеркальными, ведь прочесть их можно одинаково как вперед, так и назад. Происходит такое раз на 1 тыс. 110 лет.

Астрологи верят, что такие даты обладают особой силой. Дату 02.02.2020 они считают прорывным днем. Также позитивную энергетику несет молодая Луна, которая, по заверениям астрологов, также позитивно скажется на начинаниях.

Также астрологи советуют в этот день простить обидчиков, отпустить негативные мысли, постараться очиститься от них и настроиться на светлые мысли.

Этот день подходит и для анализа своих отношений. 02.02.2020 — хорошая дата для завершения тяжелых отношений, заверяют астрологи.

Не обходят стороной такие даты и влюбленные пары. Красивые даты уже давно стали популярны среди молодоженов. 7.07.2007 года в столичном ЗАГСе расписались 77 пар, в Днепре было зарегистрировано 714 браков за сутки. 10.10.10 в столице поженили 900 пар.

Отметим, в этом году и другие красивые даты, например, 20 февраля — 20.02.2020 и 10 октября — 10.10.2020 . Следующая зеркальная дата наступит 12.12.2121 года.

Напомним, из-за коронавируса власти Пекина временно запретили жениться и хоронить. Пары не смогут зарегистрировать брак в востребованную дату — 2 февраля. В Китае считают, что она выпадает «раз в тысячу лет». Дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».