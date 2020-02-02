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Астрологи верят, что такие даты обладают особой силой. Дату
02.02.2020 они считают прорывным днем. Также позитивную энергетику несет молодая Луна, которая, по заверениям
астрологов, также позитивно скажется на начинаниях.
Этот день подходит и для анализа своих отношений.
02.02.2020 — хорошая дата для завершения тяжелых отношений, заверяют астрологи.
Не обходят стороной такие даты и влюбленные пары. Красивые даты уже давно стали популярны среди молодоженов. 7.07.2007 года в столичном ЗАГСе расписались 77 пар, в Днепре было
зарегистрировано 714 браков за сутки.
10.10.10 в столице поженили 900 пар.
Отметим, в этом году и другие красивые даты, например, 20 февраля —
20.02.2020 и 10 октября — 10.10.2020. Следующая зеркальная дата
наступит 12.12.2121 года.
02.02.2020: что означает зеркальная дата. Фото: vsim.ua
Магическая двойка? 02.02.2020: что означает зеркальная датаhttps://racurs.ua/n133039-magicheskaya-dvoyka-02-02-2020-chto-oznachaet-zerkalnaya-data.htmlРакурс
Астрологи верят, что такие даты обладают особой силой. Дату
Также астрологи советуют в этот день простить обидчиков, отпустить негативные мысли, постараться очиститься от них и настроиться на светлые мысли.
Этот день подходит и для анализа своих отношений.
Не обходят стороной такие даты и влюбленные пары. Красивые даты уже давно стали популярны среди молодоженов. 7.07.2007 года в столичном ЗАГСе расписались 77 пар, в Днепре было
зарегистрировано 714 браков за сутки.
Отметим, в этом году и другие красивые даты, например, 20 февраля —
Напомним, из-за коронавируса власти Пекина временно запретили жениться и хоронить. Пары не смогут зарегистрировать брак в востребованную дату — 2 февраля. В Китае считают, что она выпадает «раз в тысячу лет». Дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».
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