В Ухане достроили первую больницу для лечения коронавируса. Фото: GETTY IMAGES

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Смертельный коронавирус в Ухане теперь будут лечить в специализированной больнице. Власти города завершили строительство первой из двух больниц, предназначенных для больных, инфицированных новым типом вируса 2019-nCoV.

В больнице смогут принять до тысячи пациентов. Госпиталь начнет работать в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тыс. военных медиков, пишет ВВС.

Эту больницу построили за 10 дней. Вторую больницу для инфицированных коронавирусом планируют открыть 6 февраля.

Тем временем Южная Корея с 4 февраля перестанет пускать на территорию своей страны иностранных граждан, которые в течение последних двух недель побывали в китайской провинции Хубэй. А граждан страны, которые побывали в китайской провинции, будут помещать на карантин на две недели.

По состоянию на 2 февраля количество жертв, погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 304 человек. Общее количество случаев инфицирования по всему Китаю достигло 14 тыс. 380 людей. Более 9 тыс. из них — в провинции Хубэй, из них почти 1,8 тыс. находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом вируса, за пределами Китая.