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В Ухані побудували першу лікарню для лікування коронавірусу. Фото: GETTY IMAGES

Смертельний коронавірус: в Ухані побудували першу лікарню для інфікованих (ФОТО)

2 лют 2020, 12:05
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Смертельний коронавірус в Ухані тепер лікуватимуть в спеціалізованій лікарні. Влада міста завершила будівництво першої з двох лікарень, призначених для хворих, інфікованих новим типом вірусу 2019-nCoV.

У лікарні зможуть прийняти до тисячі пацієнтів. Госпіталь почне працювати в понеділок, 3 лютого. Працюватимуть там 1,4 тис. військових медиків, пише ВВС.

В Ухані побудували першу лікарню для лікування коронавірусу. Фото: GETTY IMAGES

Цю лікарню побудували за 10 днів. Другу лікарню для інфікованих коронавірусом планують відкрити 6 лютого.

В Ухані побудували першу лікарню для лікування коронавірусу. Фото: GETTY IMAGES

Тим часом Південна Корея з 4 лютого перестане пускати на територію своєї країни іноземних громадян, які протягом останніх двох тижнів побували в китайській провінції Хубей. А громадяни країни, які побували в китайській провінції, будуть закриті на карантин на два тижні.

Станом на 2 лютого кількість жертв, загиблих від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, досягла 304 осіб. Загальна кількість випадків інфікування в усьому Китаї досягла 14 тис. 380 людей. Понад 9 тис. з них — у провінції Хубей, з них майже 1,8 тис. перебувають в критичному стані.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала перший випадок смерті від пневмонії, викликаної новим типом вірусу, за межами Китаю.


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