Сьогодні — п'ять років з дня смерті Кузьми Скрябіна. Фото: Афіша

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Ракурс

Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув рівно п’ять років тому, 2 лютого 2015 року. Український співак на своєму авто повертався з концерту в Кривому Розі. Близько 8.20 біля села Лозуватка Дніпропетровської області він на великій швидкості зіткнувся з молоковозом. Внаслідок зіткнення музикант загинув на місці від отриманих травм.

Кузьму Скрябіна поховали 5 лютого у сімейному склепі на кладовищі в селищі Брюховичі на Львівщині. Тоді тисячі українців з усіх міст вийшли на площі, щоб вшанувати пам’ять музиканта.

Ця традиція збереглася і донині. Українці виходять на площі своїх міст в день народження і день смерті співака. Не виняток і сьогоднішній день. У Києві 2 лютого, о 17.00, біля Стели на Майдані Незалежності вшанують пам’ять Кузьми Скрябіна. Там відбудеться акція «5 років з небес: вечір пам’яті Кузьми Скрябіна на Хрещатику».

Андрій Кузьменко був не тільки відомим музикантом, а й активно висловлював свою позицію щодо подій, які відбуваються в Україні. Він підтримував ветеранів АТО і критикував політиків. Незадовго до своєї смерті він зняв кілька відео зі зверненнями до депутатів Верховної Ради.

У своїх інтерв’ю Кузьма Скрябін закликав не опускати руки, а «засучити рукава і вже зараз починати плекати своє майбутнє". Він також називав бідою українського народу те, що «ми «терпіли».

Якщо всі мовчать, значить всім все подобається. Руйнування у нас всередині, — говорив співак.

Він закликав дбати про світ, робити його кращим і добрішим.

Свою музичну кар'єру Андрій Кузьменко почав у 1987 році, а група «Скрябін» була заснована в 29 червня 1989 року. Тоді Кузьменко разом з іншими учасниками колективу записали композицію Feel the Pain та її україномовний варіант — «Чуєш біль». Основний пік популярності групи припав на початок 2000-х.

У 2003 році Кузьма став ведучим програми «Шанс» і «Шейканемо» разом зі співачкою Наталею Могилевською, в 2006 році опублікував автобіографію «Я, «Побєда» і Берлін».

Як писав «Ракурс», в Україні випустили поштову марку до 50-річчя Кузьми Скрябіна.