У РФ обвалився дах кафе: є жертви. Фото: МНС РФ

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Ракурс

Дах кафе обвалився в Новосибірську (Росія) в ніч на 2 лютого. Це сталося під час вечірки, тому в будівлі знаходилося багато людей — 190 осіб. В результаті трагедії загинула одна жінка.

Також госпіталізовано чотирьох постраждалих. Двоє постраждалих перебували у важкому стані, їх вже прооперували. Площа обвалення складає близько 240 квадратних метрів, повідомляє головне управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

Покрівля обвалилася в роздягальні одноповерхової будівлі, прибудованого до кафе. Найбільш ймовірною причиною події стало снігове навантаження на даху будівлі. Згідно з офіційними даними, будівля, де обвалився дах, не використовувалася. Проте насправді прибудова експлуатувалася як роздягальня нічного клубу.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки).

Як писав «Ракурс», раніше у Пермі (РФ) сталася техногенна аварія, внаслідок якої загинули п’ятеро осіб. У ніч на 20 січня в міні-готелі «Карамель», який розташований на цокольному поверсі житлового будинку, прорвало трубопровід з гарячою водою. Приміщення готелю було затоплено, а люди отримали опіки.