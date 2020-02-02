В РФ обрушилась крыша кафе: есть жертвы. Фото: МЧС РФ

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Ракурс

Крыша кафе обрушилась в Новосибирске (Россия) в ночь на 2 февраля. Это произошло во время вечеринки, поэтому в здании находилось много людей — 190 человек. В результате трагедии погибла одна женщина.

Также госпитализированы четверо пострадавших. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, их уже прооперировали. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров, сообщает главное управление Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

Кровля обрушилась в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. Согласно официальным данным, здание, где обвалилась крыша, не использовалось. Однако на самом деле пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как писал «Ракурс», ранее в Перми (РФ) произошла техногенная авария, в результате которой погибли пять человек. В ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель», который расположен на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубопровод с горячей водой. Помещение гостиницы было затоплено, а люди получили ожоги.