Гідрометцентр попередив про ускладнення погодних умов. Фото: Unsplash

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Ракурс

Погода в Україні 2 лютого в деяких областях погіршиться. Український гідрометцентр попереджає про штормовий вітер в деяких областях на заході України. У Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин.

Так, вітер до 15−20 м/с очікується в Тернопільській, Львівській, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях. Про це повідомив Український гідрометцентр.

У Карпатах вітер може посилитися до 25 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). Також у Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин (третій рівень).

Також в Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про підйом рівня води до 1 м в річках Сян, Дністер (Львівська, Івано-Франківська області), Прут, Сірет. Це пов’язано з відлигою та опадами.

Зазначимо, що в Україні сьогодні значно потеплішає. У центрі, в західних і східних областях стовпчики термометрів піднімуться до 8° тепла, на півдні країни — до +15°.

Нагадаємо, синоптики нещодавно опублікували прогноз погоди на лютий.