Гидрометцентр предупредил об осложнении погодных условий. Фото: Unsplash

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Ракурс

Погода в Украине 2 февраля в некоторых областях ухудшится. Украинский гидрометцентр предупреждает о штормовом ветре в ряде областей на западе Украины. В Карпатах сохраняется высокая опасность схождения лавин.

Так, ветер до 15−20 м/с ожидается в Тернопольской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

В Карпатах ветер может усилиться до 25 м/с (первый уровень опасности, желтый). Также в Карпатах сохраняется высокая опасность схождения лавин (третий уровень).

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о подъеме уровня воды до 1 м в реках Сян, Днестр (Львовская, Ивано-Франковская области), Прут, Сирет. Это связано с оттепелью и осадками.

Отметим, что в Украине сегодня значительно потеплеет. В центре, в западных и восточных областях столбики термометров поднимутся до 8° тепла, на юге страны — до +15°.

Напомним, синоптики недавно опубликовали прогноз погоды на февраль.