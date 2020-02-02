Сегодня — пять лет со дня смерти Кузьмы Скрябина. Фото: Афиша

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Ракурс

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб ровно пять лет назад, 2 февраля 2015 года. Украинский певец на своем авто возвращался с концерта в Кривом Роге. Около 8.20 возле села Лозоватка Днепропетровской области он на скорости столкнулся с молоковозом. В результате столкновения музыкант погиб на месте от полученных травм.

Кузьму Скрябина похоронили 5 февраля в семейном склепе на кладбище в поселке Брюховичи во Львовской области. Тогда тысячи украинцев во всех городах вышли на площади, чтобы почтить память музыканта.

Эта традиция сохранилась и по сей день. Украинцы выходят на площади своих городов в день рождения и день смерти певца. Не исключение и сегодняшний день. В Киеве 2 февраля, в 17.00, возле Стелы на Майдане Независимости почтят память Кузьмы Скрябина. Там состоится акция «5 лет с небес: вечер памяти Кузьмы Скрябина на Крещатике».

Андрей Кузьменко был не только известным музыкантом, но и активно высказывал свою позицию относительно происходящих в Украине событий. Он поддерживал ветеранов АТО и критиковал политиков. Незадолго до своей смерти он снял несколько видео с обращением к депутатам Верховной Рады.

В своих интервью Кузьма Скрябин призывал не опускать руки, а «засучить рукава и уже сейчас начинать лелеять свое будущее». Он также называл бедой украинского народа то, что «мы «терпилы».

Если все молчат, значит всем все нравится. Разрушение у нас внутри, — говорил певец.

Он призывал заботиться о мире, делать его лучше и добрее.

Свою музыкальную карьеру Андрей Кузьменко начал в 1987 году, а группа «Скрябин» была основана в 29 июня 1989 года. Тогда Кузьменко вместе с другими участниками коллектива записали композицию Feel the Pain и ее украиноязычный вариант — «Чуєш біль». Основной пик популярности группы пришелся на начало 2000-х.

В 2003 году Кузьма стал ведущим программы «Шанс» и «Шейканемо» вместе с певицей Натальей Могилевской, в 2006 году опубликовал автобиографию «Я, «Победа» и Берлин».

Как писал «Ракурс», в Украине выпустили почтовую марку к 50-летию Кузьмы Скрябина.