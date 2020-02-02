02.02.2020: що означає дзеркальна дата. Фото: vsim.ua

https://racurs.ua/ua/n133039-magichna-dviyka-02-02-2020-scho-oznachaie-dzerkalna-data.html

Ракурс

02.02.2020 року — унікальний день. Такі дати називають дзеркальними, адже прочитати їх можна однаково як вперед, так і назад. Відбувається таке раз у 1 тис. 110 років.

Астрологи вірять, що такі дати мають особливу силу. Дату 02.02.2020 вони вважають проривним днем. Також позитивну енергетику несе молодий Місяць, який, вважають астрологи, також позитивно позначиться на різних починаннях.

Також астрологи радять у цей день пробачити кривдників, відпустити негативні думки, очиститися від них і налаштуватися на світлі думки.

Цей день підходить і для аналізу своїх відносин. 02.02.2020 — хороша дата для завершення важких відносин, запевняють астрологи.

Не оминають такі дати і закохані пари. Красиві дати вже давно стали популярними серед молодят. 7.07.2007 року в столичному РАГСі розписалися 77 пар, в Дніпрі було зареєстровано 714 шлюбів за добу. 10.10.10 в столиці одружили 900 пар.

Зазначимо, в цьому році є й інші красиві дати, наприклад, 20 лютого — 20.02.2020 і 10 жовтня — 10.10.2020 . Наступна дзеркальна дата настане 12.12.2121 року.

Нагадаємо, через коронавірус влада Пекіна тимчасово заборонили весілля та похорони. Пари не зможуть зареєструвати шлюб в затребувану дату — 2 лютого. У Китаї вважають, що вона випадає «раз в тисячу років». Дата 2 лютого 2020 року китайською співзвучна з фразою «я кохаю тебе, кохаю тебе».