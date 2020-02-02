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Погода в Киеве: синоптики предупреждают о сильном ветре. Фото: UTV Info

Погода в Киеве: синоптики предупреждают о сильном ветре (КАРТА)

2 фев 2020, 15:19
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Погода в Киеве ухудшится 2 и 3 февраля. Синоптики предупреждают о штормовом ветре в столице и Киевской области. Скорость ветра достигнет 18 м/с.

В Киеве до конца суток 2 февраля и 3 февраля ожидаются порывы 15−24 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве. Карта: Укргидрометцентр

В Киевской области сохранится такая же ситуация. Синоптики отмечают, что такие порывы ветра соответствуют первому, желтому, уровню опасности.

Также ветер до 15−20 м/с ожидается в Тернопольской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях.

В Карпатах ветер может усилиться до 25 м/с (первый уровень опасности, желтый). Также в Карпатах сохраняется высокая опасность схождения лавин (третий уровень).

При этом температура воздуха в Украине поднимется до +12° на юге и до +8° в центре, на западе и востоке страны. Также по всей территории страны пройдут небольшие дожди.

Как сообщалось, ранее синоптики предположили, что в последний месяц зимы средняя месячная температура будет 0−3° мороза в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье — 0−3º тепла. Это на 1,5−2,0º выше средних многолетних значений.


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