Китайский коронавирус: количество зараженных в Германии возросло до 10 человек, фото: Needpix

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Эпидемия коронавируса распространяется в Европе.

В Германии количество зараженных возросло до 10 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пациентов отправили в город Гермерсхайм. Местные власти заявили, что зараженных доставили из больницы Франкфурта-на-Майне. Всего 124 пассажира эвакуированы из Уханя 1 февраля немецким военным самолетом. Медики проверили показатели граждан.

На территории Гермерсхайма в казармах бундесвера разместили 113 человек. В двоих из них и выявлен коронавирус. На карантине остаются остальные 111. Ранее в Германии уже зафиксировали восемь случаев заражения коронавирусом. Всего пациентов с пневмонией 10.

Ранее в министерстве здравоохранения Украины заявили, что в мире больных коронавирус увеличивается. Утром 2 февраля 2020 года зарегистрировано 14 568 подтвержденных случаев. Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.