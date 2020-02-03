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Ракурс
В США еще три случая заражения коронавирусом. Фото: AP

Смертельный коронавирус: в США зафиксировали еще три случая заражения

3 фев 2020, 09:35
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Смертельным коронавирусом инфицированы еще трое американцев. В штате Калифорния Соединенных Штатов Америки зафиксированы еще три случая заражения вирусом 2019-nCoV.

Два случая были зафиксированы в округе Сан-Бенито. Заболевшие — 57-летние супруги. Мужчина накануне был в Ухане, где и заразился. При этом его жена, которая не была в Китае, тоже госпитализирована из-за инфицирования коронавирусом, пишет Los Angeles Times.

Еще один случай заражения зафиксирован в округе Санта-Клара. Там заражение подтвердили у женщины, которая недавно была в Ухане.

В то же время во Франции сообщают, что у 20 эвакуированных из Китая граждан страны наблюдаются симптомы инфицирования коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен, сообщает DW.

Франция эвакуировала из Китая 250 граждан 2 февраля, в том числе 64 гражданина Франции и жители других европейских стран. Ранее во Франции было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.

В целом за пределами Китая зафиксировано 179 случаев заражения коронавирусом. Инфицированные смертельным вирусом есть в 26 странах. Наибольшее количество заболевших за пределами Китая — в Японии, там зафиксировано 20 случаев заражения, в Таиланде и Сингапуре — 19 и 18 соответственно.

Как писал «Ракурс», коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17 тыс. 238 человек, а умер 361 человек. Свыше 480 зараженных коронавирусом после медицинского курса выздоровели и выписались из больницы.


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