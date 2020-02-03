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Ракурс
У США ще три випадки зараження коронавірусом. Фото: AP

Смертельний коронавірус: у США зафіксували ще три випадки зараження

3 лют 2020, 09:35
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Смертельним коронавірусом інфіковані ще троє американців. У штаті Каліфорнія Сполучених Штатів Америки зафіксовано ще три випадки зараження вірусом 2019-nCoV.

Два випадки були зафіксовані в окрузі Сан-Беніто. Хворі — 57-річне подружжя. Чоловік напередодні був в Ухані, де і заразився. Водночас його дружина, яка не була в Китаї, теж госпіталізована через інфікування коронавірусом, пише Los Angeles Times.

Ще один випадок зараження зафіксовано в окрузі Санта-Клара. Там зараження підтвердили у жінки, яка нещодавно була в Ухані.

Водночас у Франції повідомляють, що у 20 евакуйованих з Китаю громадян країни спостерігаються симптоми інфікування коронавірусом. Про це заявила міністр охорони здоров’я Франції Ан'єс Бюзен, повідомляє DW.

Франція евакуювала з Китаю 250 громадян 2 лютого, серед них — 64 громадянина Франції та жителі інших європейських країн. Раніше у Франції було зафіксовано шість випадків зараження коронавірусом.

Загалом за межами Китаю зафіксовано 179 випадків зараження коронавірусом. Інфіковані смертельним вірусом є в 26 країнах. Найбільша кількість хворих за межами Китаю — в Японії, там зафіксовано 20 випадків зараження, в Таїланді та Сінгапурі — 19 і 18 відповідно.

Як писав «Ракурс», коронавірусом 2019-nCoV в Китаї заразилися 17 тис. 238 осіб, а померла 361 людина. Понад 480 заражених коронавірусом після медичного курсу одужали і виписалися з лікарні.


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