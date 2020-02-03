У Китаї вже понад 17 тис. заражених коронавірусом. Фото: naked-science

https://racurs.ua/ua/n133059-koronavirus-u-kytayi-zabrav-361-jyttya-kilkist-zarajenyh-zrosla-do-ponad-17-tys-osib.html

Ракурс

Коронавірусом 2019-nCoV у Китаї заразилися 17 тис. 238 осіб, а померла 361 особа.

Таким чином новий коронавірус забрав більше життів, ніж атипова пневмонія (SARS) 2002−2003 років. Атиповою пневмонією з 1 листопада 2002 року по 31 липня 2003 року заразилися близько 8 тис. 500 осіб, а померли 349 осіб. Про це 3 лютого повідомляє South China Morning Post.

Також повідомляється, що понад 480 заражених коронавірусом після медичного курсу видужали й виписалися з лікарні. При цьому медики попереджають, що є ризик повторного зараження.

Тим часом видання Corriere Della Sera повідомляє, що в лікарні Спалланзани в Римі вдалося ізолювати коронавірус. За словами міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанци, це дасть більше можливостей вивчити хворобу, щоб визначити, що робити, щоб обмежити вірус.

Нагадаємо, у Тайланді медики встановили, що вплив коронавірусу на організм людини значно зменшується після одночасного прийому ліків від грипу та ВІЛ. Виявилося, що великі дози озельтамівіру, призначеного для лікування грипу, також позитивно впливали на організм людей протягом 48 годин.