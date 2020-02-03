В Китае уже более 17 тыс. зараженных коронавирусом. Фото: naked-science

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Коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17 тыс. 238 человек, а умер 361 человек.

Таким образом новый коронавирус унес больше жизней, чем атипичная пневмония (SARS) в 2002—2003 годах. Атипичной пневмонией с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года заразились около 8 тыс. 500 человек, а умерли 349 человек. Об этом 3 февраля сообщает South China Morning Post.

Также сообщается, что свыше 480 зараженных коронавирусом после медицинского курса выздоровели и выписались из больницы. При этом медики предупреждают, что есть риск повторного заражения.

Тем временем издание Corriere Della Sera сообщает, что в больнице Спалланзани в Риме удалось изолировать коронавирус. По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанци, это даст больше возможностей изучить болезнь, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить вирус.

Напомним, в Тайланде медики установили, что влияние коронавируса на организм человека значительно уменьшается после одновременного приема лекарств от гриппа и ВИЧ. Оказалось, что большие дозы озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа, также положительно влияли на организм людей в течение 48 часов.