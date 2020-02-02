Авіакатастрофа літака МАУ: Іран пропонував по 80 тис. дол. родинам загиблих, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n133058-aviakatastrofa-litaka-mau-iran-proponuvav-po-80-tys-dol-rodynam-zagyblyh.html

Ракурс

Родини загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані отримували пропозицію від влади цієї країни.

Тегеран пропонував їм по 80 тис. дол. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі ТСН.Тиждень.

Кошти мали направити кожній сім’ї, але ніхто на це не погодився. Політик вважає, що Іран міг запропонувати більше.

Мені здається, що це замало, — заявив глава держави.

Діючий президент додав, що людське життя не вимірюється жодними грошима. Він зазначив, що українська влада посилить тиск на іранську сторону.

У будь-якому разі буде компенсація, частина компенсації, — зазначив Зеленський.

Наразі Київ готує позови до міжнародних судів. Українські фахівці вивчають можливість подання документів до інстанцій. Від України кожна сім’я загиблого громадянина вже отримала по 200 тис. грн.

Нагадаємо, авіалайнер авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи на території Ірану 8 січня. На борту знаходилися 176 осіб, з них 9 — члени екіпажу. Усі вони загинули. Іранські сили ППО заявили, що випадково збили літак. Влада держави офіційно це визнала 11 січня.