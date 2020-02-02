Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран предлагал по 80 тыс. долл. семьям погибших, фото: Википедия

https://racurs.ua/n133058-aviakatastrofa-samoleta-mau-iran-predlagal-po-80-tys-doll-semyam-pogibshih.html

Ракурс

Семьи погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране получали предложение от властей этой страны.

Тегеран предлагал им по 80 тыс. долл. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии ТСН.Тиждень.

Средства должны направить каждой семье, но никто на это не согласился. Политик считает, что Иран мог предложить больше.

Мне кажется, что это мало, — заявил глава государства.

Действующий президент добавил, что человеческая жизнь не измеряется никакими деньгами. Он отметил, что украинская власть усилит давление на иранскую сторону.

В любом случае будет компенсация, часть компенсации, — отметил Зеленский.

Сейчас Киев готовит иски в международные суды. Украинские специалисты изучают возможность подачи документов в инстанции. От Украины каждая семья погибшего гражданина уже получила по 200 тыс. грн.

Напомним, авиалайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение на территории Ирана 8 января. На борту находились 176 человек, из них 9 — члены экипажа. Все они погибли. Иранские силы ПВО заявили, что случайно сбили самолет. Власть государства официально это признала 11 января.