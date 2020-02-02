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Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский обвинил Иран во лжи, фото: instagram
Авиакатастрофа самолета МАУ: Зеленский обвинил Иран во лжиhttps://racurs.ua/n133055-aviakatastrofa-samoleta-v-irane-zelenskiy-obvinil-iran-vo-lji.htmlРакурс
Украинский самолет Boeing-737 ПВО Ирана сбили ракетами 8 января.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил официальный Тегеран в недостоверных заявлениях. Об этом он заявил в комментарии ТСН.Тиждень.
Выяснилось, что власти Ирана изначально знали о ракетной атаке. Об этом свидетельствует запись разговора между диспетчерской Тегерана и экипажем иранского самолета. Зеленский отметил, что на следующий день общался с родственниками тех, кто находился на авиасудне. Политик сообщил о правильных действиях пилотов, а также отсутствии технической ошибки
Специалисты будут расследовать эту запись шаг за шагом, — заявил Зеленский.
Группа в составе 45 украинских специалистов отправилась в Иран в первую же ночь после трагедии. Они изучали детали и обломки самолета, анализировали направление его движения.
По его словам, Киев планирует иски в международные суды. Украинские специалисты уже готовят документы для подачи в инстанции.
Напомним, авиалайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января. На борту находились 176 человек, из них 9 — члены экипажа. Все они погибли. Иранские силы ПВО заявили, что случайно сбили самолет.
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