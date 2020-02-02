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NASA показало песчаные дюны Марса, фото: pixabay

NASA показало уникальные песчаные дюны Марса (ФОТО)

2 фев 2020, 21:37
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Песчаные дюны Марса представлены на фото.

Они расположены в кратере Матара. Невероятный снимок сделал аппарат NASA MRO.

В отличие от других песчаных дюн на Красной планете, они не двигаются. Это делает образования уникальным.

Обычно песчаные дюны передвигаются. Они подчиняются движению ветра, который охлаждает их. В кратере Матара объект сохраняет свою однородность. По мнению ученых, в древнем влажной среде планеты происходили определенные процессы, которые спровоцировали создание песчаника. Специалистам предстоит выяснить, что же держит песчинки вместе.

NASA показало песчаные дюны Марса, фото: NASA MRO

Аппарат NASA MRO на орбите уже 14 лет. Он оснащен различными технологическими инструментами, включая компактный спектрометр, который зафиксировал тысячи снимков поверхности Марса. Прибор способен обнаруживать железо, оксиды, карбонаты и филлосиликаты (глины).

Ранее астрофизики показали северный полюс Марса. На кадрах можно заметить яркие области льда и темные провалы.

Источник: Ракурс


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