NASA показало песчаные дюны Марса, фото: pixabay

https://racurs.ua/n133054-nasa-pokazalo-peschanye-duny-marsa-foto.html

Ракурс

Песчаные дюны Марса представлены на фото.

Они расположены в кратере Матара. Невероятный снимок сделал аппарат NASA MRO.

В отличие от других песчаных дюн на Красной планете, они не двигаются. Это делает образования уникальным.

Обычно песчаные дюны передвигаются. Они подчиняются движению ветра, который охлаждает их. В кратере Матара объект сохраняет свою однородность. По мнению ученых, в древнем влажной среде планеты происходили определенные процессы, которые спровоцировали создание песчаника. Специалистам предстоит выяснить, что же держит песчинки вместе.

Аппарат NASA MRO на орбите уже 14 лет. Он оснащен различными технологическими инструментами, включая компактный спектрометр, который зафиксировал тысячи снимков поверхности Марса. Прибор способен обнаруживать железо, оксиды, карбонаты и филлосиликаты (глины).

Ранее астрофизики показали северный полюс Марса. На кадрах можно заметить яркие области льда и темные провалы.