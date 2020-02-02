Экзоскелет Prosthesis признали крупнейшим в мире, фото: скрин

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Экзоскелет Prosthesis признали крупнейшим в мире.

Его высота составляет 3,96 м. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Он имеет длину 5,1 м, ширину — 5,51 м. Технология разработана канадской компанией Furrion. Впервые экзоскелет представили в 2018 году.

Он способен развивать скорость до 32 км / ч. Специалисты заявили, что из-за гидравлической системы запускается движение с помощью двух электромоторов. Масса экзоскелета составляет 1,4 т. Prosthesis сконструирован из хромированных труб.

Специалисты считают, что такая технология станет полезной в различных сферах деятельности. Разработчики надеются на успех в реализации новинки.

Ранее в США заявили, что Пентагон планирует закупить экзоскелеты для обслуживания авиасудов. Для испытаний получат технологию Guardian XO от американского производителя Sarcos.