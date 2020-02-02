Екзоскелет Prosthesis визнали найбільшим у світі, фото: скрін

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Ракурс

Екзоскелет Prosthesis визнали найбільшим у світі.

Його висота становить 3,96 м. Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Він має довжину 5,1 м, ширину — 5,51 м. Технологія розроблена канадською компанією Furrion. Вперше екзоскелет представили у 2018 році.

Він здатен розвивати швидкість до 32 км/год. Фахівці заявили, що через гідравлічну систему запускається рух за допомогою двох електромоторів. Маса екзоскелета складає 1,4 т. Prosthesis сконструйований з хромованих труб.

Фахівці вважають, що така технологія стане корисною у різних сферах діяльності. Розробники сподіваються на успіх у реалізації новинки.

Раніше у США заявили, що Пентагон планує закупити екзоскелети для обслуговування авіасуден. Для випробувань отримають технологію Guardian XO від американського виробника Sarcos.