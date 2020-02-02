Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік, фото: Нацполіція

У Києві невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік (ФОТО)

2 лют 2020, 20:27
999

У Києві другого лютого застрелили чоловіка.

Невідомий забрав у нього пакет і втік. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Вбивство зафіксовано у Шевченківському районі на вулиці Саксаганського. Злочинець кілька разів вистрелив у громадянина.

Співробітники правоохоронних органів розшукують вбивцю. На затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Встановлено, що загиблий це киянин, 1977 року народження. На місці працюють експерти. Слідчо-оперативна група, кінологи, криміналістична лабораторія та оперативники прибули на вулицю Саксаганського.

У Києві невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік, фото: Нацполіція

У Києві невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік, фото: Нацполіція

У Києві невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік, фото: Нацполіція Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні сталось вбивство двох жінок на Київщині. У злочині запідозрили колишнього чоловіка і вітчима.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини