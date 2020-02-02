У Києві невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет і втік, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n133052-u-kyievi-nevidomyy-zastrelyv-cholovika-zabrav-u-nogo-paket-i-vtik-foto.html

Ракурс

У Києві другого лютого застрелили чоловіка.

Невідомий забрав у нього пакет і втік. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Вбивство зафіксовано у Шевченківському районі на вулиці Саксаганського. Злочинець кілька разів вистрелив у громадянина.

Співробітники правоохоронних органів розшукують вбивцю. На затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Встановлено, що загиблий це киянин, 1977 року народження. На місці працюють експерти. Слідчо-оперативна група, кінологи, криміналістична лабораторія та оперативники прибули на вулицю Саксаганського.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні сталось вбивство двох жінок на Київщині. У злочині запідозрили колишнього чоловіка і вітчима.