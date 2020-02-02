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Ракурс
В Киеве неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал, фото: Нацполиция

В Киеве неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся (ФОТО)

2 фев 2020, 20:27
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В Киеве второго февраля застрелили мужчину.

Неизвестный забрал у него пакет и убежал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Убийство зафиксировано в Шевченковском районе на улице Саксаганского. Преступник несколько раз выстрелил в гражданина.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу. На задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

Установлено, что погибший это киевлянин, 1977 года рождения. На месте работают эксперты. Следственно-оперативная группа, кинологи, криминалистическая лаборатория и оперативники прибыли на улицу Саксаганского.

В Киеве неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал, фото: Нацполиция

В Киеве неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал, фото: Нацполиция

В Киеве неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал, фото: Нацполиция

Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в августе произошло убийство двух женщин на Киевщине. В преступлении заподозрили бывшего мужа и отчима.

Источник: Ракурс


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