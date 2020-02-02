NASA показало піщані дюни Марса, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n133054-nasa-pokazalo-pischani-duny-marsa-foto.html

Ракурс

Піщані дюни Марса представлені на фото.

Вони розташовані в кратері Матара. Неймовірний знімок зробив апарат NASA MRO.

На відміну від інших піщаних дюн на Червоній планеті, ці не рухаються. Це робить утворення унікальним.

Зазвичай піщані дюни пересуваються. Вони підкоряються руху вітру, який охолоджує їх. В кратері Матара об'єкт зберігає свою однорідність. На думку вчених, в стародавньому вологому середовищі планети відбувались певні процеси, які спровокували створення піщаника. Фахівцям належить з’ясувати, що ж тримає піщинки разом.

Апарат NASA MRO на орбіті вже 14 років. Він оснащений різними технологічними інструментами, включаючи компактний спектрометр, який зафіксував тисячі знімків поверхні Марса. Прилад здатний виявляти залізо, оксиди, карбонати і філлосілікати (глини).

Раніше астрофізики показали північний полюс Марса. На кадрах можна помітити яскраві області льоду і темні провали.