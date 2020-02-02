Авіакатастрофа літака в Ірані: Зеленський звинуватив Іран у брехні, фото: instagram

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Ракурс

Український літак Boeing-737 сили ППО Ірану збили ракетами 8 січня.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив офіційний Тегеран у недостовірних заявах. Про це він заявив у коментарі ТСН.Тиждень.

З’ясувалось, що влада Ірану від самого початку знала про ракетну атаку. Про це свідчить запис розмови між диспетчерською Тегерана та екіпажем іранського літака. Зеленський зазначив, що на наступний день спілкувався з родичами тих, хто знаходився на авіасудні. Політик повідомляв про правильні дії пілотів, а також відсутність технічної помилки.

Спеціалісти будуть розслідувати цей запис крок за кроком, — заявив Зеленський.

Група у складі 45 українських фахівців вирушила до Ірану у першу ж ніч після трагедії. Вони вивчали деталі та уламки літака, аналізували напрямок його руху.

За словами політика, Київ планує позови до міжнародних судів. Українські фахівці вже готують документи для подання до інстанцій.

Нагадаємо, авіалайнер авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи 8 січня. На борту знаходилися 176 осіб, з них 9 — члени екіпажу. Усі вони загинули. Іранські сили ППО заявили, що випадково збили літак.