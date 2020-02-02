Вбивство у центрі Києва: ЗМІ опублікували відео злочину, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n133057-vbyvstvo-u-centri-kyieva-zmi-opublikuvaly-video-zlochynu.html

Ракурс

У центрі Києва застрелили чоловіка.

Вбивство потрапило на відео. «Київ Оперативний» у Telegram опублікував ролик.

На кадрах видно, як злочинець наздоганяє громадянина. Вбивця робить кілька пострілів. Після цього він забирає у нього пакет і втікає.

За інформацією hromadske, вбитий — Андрій Сотник. Він працював керівником у DMK Ukraine. Чоловік є кандидатом медичних наук, лікарем-хірургом, естетичним та пластичним хірургом.

Медик міг винаймати квартиру. В момент нападу він йшов до будинку.

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Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини злочину. Організовано спеціальну операцію. Слідчо-оперативна група має встановити винного у скоєні злочину.

Нагадаємо, у серпні сталось вбивство двох жінок на Київщині. У злочині запідозрили колишнього чоловіка і вітчима.