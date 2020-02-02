Убийство в центре Киева: СМИ опубликовали видео преступления, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n133057-ubiystvo-v-centre-kieva-smi-opublikovali-video-prestupleniya.html

Ракурс

В центре Киева застрелили мужчину.

Убийство попало на видео. «Киев Оперативный» в Telegram опубликовал ролик.

На кадрах видно, как преступник настигает гражданина. Убийца делает несколько выстрелов. После этого он забирает у него пакет и убегает.

По информации hromadske, убитый — Андрей Сотник. Он работал руководителем в DMK Ukraine. Человек является кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом, эстетическим и пластическим хирургом.

Медик мог снимать квартиру. В момент нападения он шел к дому.

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства преступления. Организована специальная операция. Следственно-оперативная группа должна установить виновного в совершении преступления.

Напомним, в августе произошло убийство двух женщин на Киевщине. В преступлении заподозрили бывшего мужа и отчима.