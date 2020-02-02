В Одессе перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие, фото: Нацполиция

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Ракурс

Микроавтобус столкнулся с иномаркой в Одессе.

В аварии пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Авария произошла на пересечении улиц Прохоровская и Мясоедовская. Микроавтобус, по неподтвержденным данным, перевозил кардиологического больного. В транспортном средстве также могли быть несколько военнослужащих.

Инцидент зафиксирован на регулируемом перекрестке. Автомобиль «ГАЗ 32213−14» двигался Прохоровском. В него влетел Hyundai Grandeur, который шел по Мясоедовской.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В аварии травмировались трое: водитель и пассажир «ГАЗ» и 6-летний ребенок. Они доставлены в медучреждения.

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