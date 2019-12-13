ДТП в Одессе: на переходе легковушка насмерть сбила девушку. Фото: Факты

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Ракурс

ДТП произошло в Одессе на улице Зои Космодемьянской. Легковой автомобиль сбил 19-летнюю девушку прямо на пешеходном переходе.

Вчера вечером 19-летнюю жительницу Одессы во время перехода проезжей части в установленном месте сбил автомобиль Hyundai (Хюндай). От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, передает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

За рулем автомобиля Hyundai, который совершил наезд на одесситку, находился 65-летний местный житель. По заявлению полицейских, он был трезвым.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Ее сотрудники устанавливают обстоятельства инцидента.

По окончанию следственно-оперативных мероприятий будет решаться вопрос о задержании водителя.

Ранее также сообщалось о случае, когда водитель сбил пешехода на переходе. В Мариуполе водитель Mitsubishi Outlander XL не заметил 53-летнюю женщину-пешехода и наехал в нее. Пострадавшая была госпитализирована с травмами разной степени тяжести в местную больницу.