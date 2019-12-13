ДТП в Одесі: на переході легковик на смерть збив дівчину. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n130785-dtp-v-odesi-na-perehodi-legkovyk-na-smert-zbyv-divchynu-foto.html

Ракурс

ДТП сталося в Одесі на вулиці Зої Космодем’янської. Легковий автомобіль збив 19-річну дівчину прямо на пішохідному переході.

Вчора ввечері 19-річну жительку Одеси під час переходу проїжджої частини в установленому місці збив автомобіль Hyundai (Хюндай). Від отриманих травм потерпіла померла на місці, передає прес-служба патрульної поліції Одеської області.

За кермом автомобіля Hyundai, який скоїв наїзд на одеситку, знаходився 65-річний місцевий житель. За заявою поліцейських, він був тверезим.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Її співробітники встановлюють обставини інциденту. По закінченню слідчо-оперативних заходів буде вирішуватися питання про затримання водія.

Раніше також повідомлялося про випадок, коли водій збив пішохода на переході. У Маріуполі водій Mitsubishi Outlander XL не помітив 53-річну жінку-пішохода і наїхав в неї. Постраждала була госпіталізована з травмами різного ступеня тяжкості в місцеву лікарню.